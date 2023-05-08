Politika

Başbakan Mesrur Barzani, Kubad Talabani’yle görüştü

Başbakan Mesrur Barzani, Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani’yi kabul etti.
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kürdistan Mesrur Barzani Kubad Talabani

ERBİL (K24)

Görüşme sonrası yapılan açıklamaya göre Başbakan Mesrur Barzani ile Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani’nin gerçekleştirdiği görüşme olumlu bir havada geçti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin karşı karşıya olduğu mali ve idari sorunların ele alındığı görüşmede iki taraf, tüm sorunların diyalog ve bakanlıklar arası işbirliğiyle çözülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Başbakan ve Başbakan Yardımcısı, Kürdistan Bölgesi ve bölgenin siyasi durumuna işaret ederek, Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının anayasal hakları ile ulusal hakların korunması adına birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

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