Irak’taki DAİŞ’li sayısı açıklandı

ERBİL (K24)

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Yahya Resul, yaptığı basın toplantısında terör örgütü DAİŞ’le mücadeleyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

DAİŞ mensuplarının sayısının 700’ü geçmediğini belirten Yahya Resul, örgüt mensuplarının 3 ve 7 kişilik birimlere ayrıldığını ifade etti.

Iraklı DAİŞ üyelerinin çoğunluğun ait etnik gruba mensup olduğunu belirten Resul, herhangi bir bölgenin temsilciliğini yapmadığını vurguladı.

DAİŞ’in askeri açıdan yorulduğunu ve herhangi bir bölgeyi kontrol etme kapasitesine sahip olmadığını söyleyen Resul, örgüt mensuplarının terör eylemleri yaparak medyada bunun propagandasını yapmayı amaçladığını dile getirdi.

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü, güvenlik güçleriyle iyi bir koordinasyona sahip olduklarını ve bir dizi ortak operasyon düzenlediklerini sözlerine ekledi