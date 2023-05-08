Politika

AB: Esad rejimiyle normalleşme tutumumuz değişmedi

Avrupa Birliği (AB), Suriye'deki Beşar Esad rejiminin Arap Birliği'ne dönüşüne karar verilmesinin ardından siyasi çözüm bulunmadan Esad rejimiyle normalleşmeye gidilmeyeceği yönündeki duruşunu yineledi.
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avrupa AB Suriye Esad rejimi Normalleşme

HABER MERKEZİ

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanlarının Esad rejiminin, Birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varmasıyla ilgili açıklama yaptı.

AB'nin, Suriye konusundaki duruşunun değişmediğini vurgulayan Stano, "Bu, rejimin, ona yaptırım uygulamamıza neden olan tüm sebepleri ortadan kaldırmak için anlamlı bir adım atana kadar ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı doğrultusunda siyasi çözüme varılana kadar ilişkilerin normalleşmesinin, normalleşme olmadan ülkenin yeniden inşasının, yaptırımların kaldırılmasının mümkün olmayacağı anlamına geliyor" ifadesini kullandı.

Stano, Arap Birliği'nin söz konusu kararının bu hafta içinde AB üye ülkeleri arasında uygun bir platformda görüşüleceğini ve kararın AB'ye etkilerinin ele alınacağını kaydetti.

YAPTIRIMLAR, "SEYAHAT YASAĞI" VE "AB'DEKİ VARLIKLARIN DONDURULMASINI" KAPSIYOR

AB'nin yaptırım listesinde 322 Esad rejimi yetkilisi ve rejime finansman sağlayan iş insanının yanı sıra 81 kurum ve şirket bulunuyor.

Esad rejimine 2011'den beri uygulanan yaptırımlar, "seyahat yasağı" ve "AB'deki varlıkların dondurulmasını" içeriyor.

AB, Esad rejimine petrol ithalatı yaptırımının yanı sıra yatırım kısıtlamaları, Suriye Merkez Bankasının AB'deki varlıklarının dondurulması, bazı ekipmanların satışına yönelik sınırlamalar gibi uygulamalar getirmişti.

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