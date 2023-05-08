Politika

Irak, DAİŞ’li 2 üst düzey ismin öldürüldüğünü açıkladı

Irak'ın Diyala vilayetinde DAİŞ’e düzenlenen operasyonda, örgütün 2 üst düzey isminin öldürüldüğü belirtildi.
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FOTO: Arşiv
FOTO: Arşiv
Irak DAİŞ Diyala

HABER MERKEZİ

Irak Güvenlik Medya Ağı, Diyala’da DAİŞ’e düzenlenen operasyonda, örgütün 2 üst düzey isminin öldürüldüğü belirtildi.

Diyala vilayetinde düzenlenen hava saldırısında İsmail Halil Belibel ve Ebu Hasan En-Naimi isimli DAİŞ’lilerin öldürüldüğü bildirildi.

Hava saldırısının Sendic bölgesinde gerçekleştirildiği kaydedilirken, DAİŞ’e yönelik hava ve kara operasyonlarının devam edeceği ifade edildi.

Irak Ordusu dün gece F-16’larla Diyala’da gerçekleştirilen hava operasyonunda bir grup DAİŞ’linin öldürüldüğünü açıklamıştı.

 

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