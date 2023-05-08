Kissinger: Rusya ve Ukrayna yıl sonuna doğru barış müzakerelerine başlayabilir

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Washington'da ABD dış politikasının duayeni olarak kabul edilen Henry Kissinger, Rusya ve Ukrayna’nın bu yılın sonuna doğru barış müzakerelerine başlayabileceğini öngördü.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, CBS Sunday Morning’e demecinde Çin’in barış girişimi sayesinde Rusya ve Ukrayna’nın bu yılın sonuna doğru barış müzakerelerine başlayabileceğini söyledi.

99 yaşındaki eski ABD'li diplomat, “Şimdi Çin bir barış girişimi ortaya koyduğuna göre her şey yerine oturacak. Yılın sonuna kadar müzakere sürecinin başlaması ile ilgili konuşacağımızı düşünüyorum” açıklamasında bulundu, Ukrayna krizinin şu anda bir dönüm noktasına yaklaşıyor olabileceği tahmininde bulundu.

Kissinger daha önce Ukrayna'daki çatışmanın uzamasının gerginliği daha da tırmandıracağı, bu nedenle müzakerelerle sona erdirilmesi gerektiğini belirtmişti.