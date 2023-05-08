Katar’dan Suriye resti: Siyasi çözüm olmadan normalleşme olmaz

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Arap Birliği, "Suriye'nin birlik çalışmalarına katılımı 7 Mayıs'tan itibaren yeniden başladı" açıklamasıyla görüşmeleri Beşar Esad yönetimiyle görüşmeleri tescillerken, gözler yeni dönemin nasıl ilerleyeceğine çevrildi.

Ancak Katar Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Arap Birliği'ne geri döndürülmesi lehine oylamanın Doha'nın Şam'la ilişkileri normalleştirme koşullarını değiştirmediğini duyurdu.

Katar Dışişleri Sözcüsü Macit Ensari, şunları söyledi:

"Katar her zaman Arapların mutabakata vardığı her şeyi desteklemeye çalışır ve buna da engel olmayacaktır. Ancak Katar'ın Suriye rejimiyle normalleşme konusundaki resmi duruşu, öncelikle kardeş Suriye halkının özlemlerini gerçekleştiren siyasi bir çözüme ulaşma konusundaki ilerlemeyle bağlantılı bir karardır."

“Arap Birliği kararının, öncelikle Suriye rejimini üyeliğinin askıya alınmasına yol açan krizin köklerini ve Suriye halkının sorunlarını çözmeye motive edeceğini umduğundan” söz eden Ensari, Şam'ın 'komşu Arap ülkeleriyle ilişkilerini bölgenin güvenlik ve istikrarını artıracak şekilde geliştirmesini' temenni etti.

ŞAM, KARARI İLGİYLE KARŞILADI

Arap Birliği’nin kararını değerlendiren Suriye Dışişleri Bakanlığı, "Kararı ilgiyle karşılayan Suriye, aynı bağlamda, Arap ülkelerinin karşı karşıya olduğu zorluklarla yüzleşmek için diyalog ve ortak eylemin önemini vurgulamaktadır" açıklamasını yaptı.

Açıklamada "Arap Birliği’nin kurucu üyesi Suriye, ortak Arap eylemi ve işbirliğini güçlendirme ihtiyacı konusundaki sürekli tutumunu tazeliyor. Bir sonraki aşamanın diyaloğa, karşılıklı saygıya ve Arap ulusunun ortak çıkarlarına dayalı ikili ve kolektif düzeylerde etkili ve yapıcı Arap yaklaşımı gerektirdiğini vurguluyor" denildi.

TAHRAN: YENİ BİR ZAFER

İran Dışişleri, Arap Birliği kararını "İran'ın memnuniyetle karşıladığı yeni bir zafer" diye niteledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, "İslam ülkelerinin ihtilafları çözmesi ve yakınlaşması olumlu sonuçlar doğurmakta ve bölgesel meselelere dış müdahalenin önlenmesine zemin hazırlamaktadır" diyerek şöyle devam etti:

"Arap hükümetlerinin Suriye'nin Arap Birliği toplantılarına katılmasını mümkün kılmasını memnuniyetle karşılıyoruz ve bölge ülkelerinin bölgede yeni bir yol izleyebileceğini umuyoruz."