Kubad Talabani’den Başbakan’la görüşmesine ilişkin açıklama

ERBİL (K24)

Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, Başbakan Mesrur Barzani ile bugün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Twitter hesabından açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, “Bugün Başbakan Mesrur Barzani ile keyifli ve verimli bir öğle yemeği yedim” dedi.

Talabani, “Birlikte, zorluklarımızı aşabileceğimiz, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet etmek için çalışacağımız ve Kürdistan Bölgesi'nin karşı karşıya olduğu birçok tehdit karşısında güçlü kalabileceğimiz inancında birleşiyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, görüşme sonrası Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden yapılan açıklamada, Başbakan Mesrur Barzani ile Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani’nin gerçekleştirdiği görüşmenin olumlu bir havada geçtiği belirtildi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin karşı karşıya olduğu mali ve idari sorunların ele alındığı görüşmede iki tarafın tüm sorunların diyalog ve bakanlıklar arası işbirliğiyle çözülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Başbakan ve Başbakan Yardımcısı’nın Kürdistan Bölgesi ve bölgenin siyasi durumuna işaret ederek, Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının anayasal hakları ile ulusal hakların korunması adına birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptığı ifade edildi.