ABD ve İngiltere’den Başbakan ve Kubad Talabani’nin görüşmesine ilişkin açıklama

ERBİL (K24)

Ortadoğu İşlerinden Sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf, Başbakan Mesrur Barzani ile Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani’nin Erbil’deki görüşmesinin önemli bir hamle olduğunu söyledi.

Kubad Talabani’nin görüşmeye ilişkin paylaşımını alıntılayan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf, diyalog etiketini kullanarak, “Büyük hamle” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski de, Başbakan ve Başbakan Yardımcısı’nın sorunları çözmek için görüşmelere başlamasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Romanowski, sorunların diyalog yoluyla çözümüne vurgu yaparak, “Liderler halkın ihtiyaçlarına odaklandığında tüm ülke bundan yararlanır. Gelin bu toplantıdan daha önemli adımlar atalım” dedi.

İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu Rosie Cave ise, söz konusu görüşmenin önemli bir adım olduğunu belirtti.

İngiltere’nin Erbil Başkonsolosluğu’nun sosyal medya hesabından Cave’in açıklamasına yer verilen paylaşımda, “Bugün Başbakan ve yardımcısının bir araya geldiğini görmekten memnuniyet duyuyorum” denildi.

Cave, “Bu, yapıcı diyalog yoluyla temel konularda ilerlemek için önemli bir ilk adımdır” dedi.

"Birleşik bir Kürdistan Bölgesel Hükümeti, Irak Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm insanların çıkarınadır" diyen Cave, Başbakan ve yardımcısı arasındaki görüşmenin anlaşma ve uzlaşma sürecinin başlangıcı olmasını umduğunu söyledi.

Öte yandan, görüşme sonrası Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden yapılan açıklamada, Başbakan Mesrur Barzani ile Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani’nin gerçekleştirdiği görüşmenin olumlu bir havada geçtiği belirtildi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin karşı karşıya olduğu mali ve idari sorunların ele alındığı görüşmede iki tarafın tüm sorunların diyalog ve bakanlıklar arası işbirliğiyle çözülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Başbakan ve Başbakan Yardımcısı’nın Kürdistan Bölgesi ve bölgenin siyasi durumuna işaret ederek, Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının anayasal hakları ile ulusal hakların korunması adına birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptığı ifade edildi.