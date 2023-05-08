Irak, Türkiye ve İran'la su krizini görüşecek

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Irak Su Kaynakları Bakanlığı Müsteşarı Raid el-Ceşami, ülkenin kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olduğu bir dönemde, Türkiye ve İran taraflarıyla su krizini görüşmek üzere, 'çok yakında' özel bir teknik toplantı düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Şarku’l Avsat’ın Irak Haber Ajansı’ndan (INA) aktardığı habere göre Ceşami’nin, Bağdat’ın, “menba ülkelere, kalıcı anlaşmalara gidilmesi ve geçmişte yapılan geçici anlaşmaların sayfalarının çevrilmesi gerektiğini, çünkü su durumunun değiştiğini bildirdiğini” aktardı.

Ceşami, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Suyu paylaştığımız ülkelerin yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, sudan payımıza düşenin tamamını almamız ve sorunları büyütme dilinden uzak, diplomatik yollardan çözülmesi için teknik çabaları yoğunlaştırmamız gerektiği üzerinde duruldu.”

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, “Üçüncü Bağdat Uluslararası Su Konferansı" öncesinde yaptığı açıklamada, “ülkesindeki su krizinin acil uluslararası müdahale gerektirdiğini vurguladı ve sorunun önceki rejimden miras kaldığını” ifade etti.

KURAKLIĞI ŞİDDETLENDİRME TEHLİKESİ

Irak, azalan yağış oranlarıyla birlikte kötüleşen kuraklık riskleri ve başta İran ve Türkiye olmak üzere Dicle ve Fırat nehirlerini besleyen komşu ülkelerden gelen sudaki eksiklik nedeniyle su sorunuyla karşı karşıya. Bunun yanında Birleşmiş Milletler'e göre Irak, dünyada iklim değişikliğinden en çok etkilenen "beşinci ülke" oldu.

Bu anlaşmalar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert’in 4 Mayıs’ta dünya ülkelerine, özellikle Irak’a komşu ülkelere, “Irak’ın su kıtlığı sorununu ve karşılaştığı kuraklık ve kirlilik tehlikelerini çözmesine yardımcı olma” çağrısının ardından yapıldı.

Özel temsilci, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen "Irak Forumu" etkinlikleri kapsamında yaptığı konuşmada da "Çevrenin maruz kaldığı iklim değişikliklerine radikal bir çözüm bulmalıyız" dedi.

Plasschaert, “Devletler, Irak'ın su payını güvence altına almak ve gelirlerindeki açığı gidermek için bir çözüm bulmasına yardım etmeli" ifadelerini kullandı ve "ülkenin su güvenliğini korumanın gerekliliğini vurguladı.”

TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR

Irak Su Kaynakları Bakanı Avni Diab, geçtiğimiz günlerde gelecek sezonda su seviyesi konusunda alarm verdi. Irak'taki resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, "Mayıs ayından sonra bakanlık, vatandaşların tüketim ihtiyacına ek olarak yüksek sıcaklıklar ve bunun sonucunda suyun buharlaşmasıyla ortaya çıkan büyük zorluklarla karşı karşıya kalacak" ifadelerini kullandı.

“Bu yıl zor olacak” diyen Avni Diab, en önemli hususun, “bu az miktardaki suyun nasıl adil bir şekilde dağıtılacağı gibi zorluklar” olduğu konusunda uyardı.