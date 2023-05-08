Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde 4,6 şiddetinde deprem
HABER MERKEZİ
Türkiye İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde 4,6 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 23.20’deki deprem yerin 8,64 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 8, 2023
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Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Çelikhan (Adıyaman)
Tarih:2023-05-08
Saat:23:20:33 TSİ
Enlem:38.095 N
Boylam:38.403 E
Derinlik:8.64 km
Detay:https://t.co/tNTlc4uQ7d@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi