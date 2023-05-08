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Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde 4,6 şiddetinde deprem

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde 4,6 şiddetinde deprem meydana geldi.
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kürdistan Adıyaman Çelikhan Deprem afad

HABER MERKEZİ

Türkiye İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde 4,6 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 23.20’deki deprem yerin 8,64 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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