Politika

Ukrayna: Rusya şimdiye kadarki en büyük kamikaze İHA saldırısını düzenledi

Rusya’nın yeni bir insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısı dalgasına girişmesinin ardından, Ukrayna genelinde hava saldırısı sirenleri çaldı.
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dünya Rusya Ukrayna İHA saldırısı

HABER MERKEZİ

Başkent Kiev’in belediye başkanı Vitali Kliçko, kentte şu ana kadarki en büyük kamikaze İHA saldırısının düzenlendiğini, gece patlamalar duyulduğunu ve beş kişinin yaralandığını açıkladı.

Güneydeki Odesa kentinde bir kişi ölürken, Ukrayna Kızılhaçı deposunun vurulduğunu duyurdu.

Böylece, Rusya’nın Zafer Gününü kutlamasından 24 saat önce düzenlenen saldırıyla birlikte, son sekiz günde başkent Kiev'de dört saldırı düzenlemiş oldu.

Zafer Günü’nde Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zafer kutlanıyor.

Ukrayna ordusu, dört saatten fazla süren son Rus saldırısının gece yarısından hemen sonra düzenlendiğini ve çok İran yapımı Şahid İHA’larının ülkenin üzerinde dolandığını belirtti.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Rusya’nın yaklaşık 60 İHA kullandığını, 36’sının düşürüldüğünü, ancak havadan düşen parçaların beş kişiyi yaraladığını söyledi.

Ukrayna ordusu Kherson, Kharkiv ve Mikolayiv bölgelerinde de füze saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

Yerel yetkililer, Kherson'daki saldırıda iki köydeki biri çocuk, en az sekiz kişinin yaralandığını açıkladı.

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