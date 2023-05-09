Savaş uçağı evin üzerine düştü: 3 ölü

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Hindistan’ın Rajasthan eyaletinde yer alan Hanumangarh bölgesindeki Bahlol Nagar'da MiG-21 tipi savaş uçağı bir evin üzerine düştü.

Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Hint medyası tarafından 'uçan tabut' olarak adlandırılan MiG-21, 1963'ten bu yana ülkenin en önemli savaş uçağı olurken Hindistan, 2025 yılına kadar filosundaki Sovyet dönemi savaş uçaklarının tamamını emekliye ayırmayı planlıyor.