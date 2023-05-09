Munzur Çayı'nda kaybolan ikinci kişinin de cesedine ulaşıldı
HABER MERKEZİ
Diyarbakır'dan Dersim'e giderek bulundukları araçla düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 21 yaşındaki Azad Demiral ve 22 yaşındaki Mehmet Can Demiral'ı arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.
Vali Mehmet Ali Özkan'ın koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Munzur Vadisi Milli Parkı Venk Köprüsü mevkiinde bir cesede ulaştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Bot yardımıyla Munzur Çayı’na giren ekipler, cesedi bulunduğu yerden çıkararak kıyıya getirdi.
Sağlık ekiplerince ambulansa taşınan ceset, kimlik tespiti yapılmak üzere Dersim’deki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
NE OLMUŞTU?
Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobilin 21 Nisan'da Dersim-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkiinde Munzur Çayı'na düşmesiyle sürücünün yanı sıra araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuştu. Ekipler, kayıp 3 kişinin bulunması için bölgede başlattıkları çalışmalar sırasında sürücü Baran Aslantaş'ın 6 Mayıs'ta cansız bedenini sudan çıkarmıştı. (Kaynak: AA)