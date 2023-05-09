Sağlık

Irak’ta hemorajik ateş virüsü 10 can aldı

Irak'ta hemorajik ateş virüsü nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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Irak Irak hemorajik ateş virüsü ölümler

ERBİL (K24)

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada hemorajik ateş virüsü nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkede bu yıl 67 kişinin hemorajik ateş virüsüne yakalandığı belirtilen açıklamada, bunlardan 10 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Açıklamaya göre Zikar, Basra, Musenna ve Necef hemorajik ateş virüsünün en çok yayıldığı kentler.

Kırım-Kongo Hemorajik Ateş (KKHA), keneler tarafından taşınan Nairovirüs isimli bir mikrobiyal etken tarafından neden olunan, cilt içi ve diğer alanlarda kanama gibi bulgular ile seyreden hayvan kaynaklı bir enfeksiyon olarak tanımlanıyor.

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