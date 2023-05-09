Politika

Hollanda’dan Başbakan ve Kubad Talabani’nin görüşmesiyle ilgili açıklama

Hollanda’nın Erbil Başkonsolosluğu, “Gerçekleştirdikleri diyalogdan dolayı Mesrur Barzani ile Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani’yi kutluyoruz” açıklamasında bulundu.
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kürdistan Hollanda Mesrur Barzani Kubad Talabani görüşme

ERBİL (K24)

Hollanda’nın Erbil Başkonsolosluğu, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Avrupa Birliği’nin (AB) 9 Mayıs 1950’de kuruluşunu kutladığımız bugünde, Pazartesi günü gerçekleştirdikleri diyalogdan dolayı Mesrur Barzani ile Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani’yi kutluyoruz” denildi.

Başbakan Mesrur Barzani ve Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani dün bir görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşme sonrası Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden yapılan açıklamada, Başbakan Mesrur Barzani ile Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani’nin gerçekleştirdiği görüşmenin olumlu bir havada geçtiği belirtilmişti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin karşı karşıya olduğu mali ve idari sorunların ele alındığı görüşmede iki tarafın tüm sorunların diyalog ve bakanlıklar arası işbirliğiyle çözülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldığı kaydedilmişti.

Başbakan ve Başbakan Yardımcısı’nın Kürdistan Bölgesi ve bölgenin siyasi durumuna işaret ederek, Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının anayasal hakları ile ulusal hakların korunması adına birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptığı ifade edilmişti.

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