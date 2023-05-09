MSD’den Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesine destek

ERBİL (K24)

K24 haber bültenine katılan MSD Eşbaşkanı Riyad Dirar, son günlerde Arap ülkelerinin Suriye rejimiyle gerçekleştirdikleri görüşmeleri değerlendirdi.

Dirar, Suriye'nin Arap Birliği’ne dönmesinin rejimin başarısını göstermek için değil, krizi çözmek için önemli olduğunu belirtti.

Arapların rolünün "BM'nin 2254 sayılı kararına göre siyasi çözüme tüm Suriyelilerin katılımı için olması gerektiğini" vurgulayan Dirar, Arap ülkelerinin "tüm Suriye halkının katılımıyla Suriye krizine doğru çözümler bularak" adımlar atılması gerektiğine işaret etti.

Dirar ayrıca, "Arap ülkeleri İran'ın iradesine bağlı kalmasın diye rejimle yakınlaşma istiyor" dedi.

Rojava ve Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrolünde bulunan bölgelerde varlığını sürdüren Özerk Yönetim'in akıbetine ilişkin olarak Derar, "Özerk Yönetim'in varlığıyla ilgili bir endişemiz yok, ancak onu geliştirip güçlendirecek gerçek bir rol arıyoruz ki böylece tüm Suriye'ye model olabilsin" ifadelerini kullandı.

Suriye muhalefetinin Şam'ın Arap Birliği'ne dönme kararından duyduğu rahatsızlığa ilişkin ise Dirar, şunları söyledi:

"Bu karar bir ihanet meselesi değildir, çünkü sorun Suriyelilerin kendi aralarındadır ve sorunları uluslararası topluma iletebilecek gerçek bir muhalefet yok. Suriye muhalefeti parçalanmış durumda ve sadece kendi çıkarlarının peşinde” şeklinde konuştu.