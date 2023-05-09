Sudan’da bilanço ağırlaşıyor: 604 ölü, 5 binden fazla yaralı

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Sözcüsü Tarik Jasarevic, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 604'e, yaralananların sayısının ise 5 bin 127'ye yükseldiğini söyledi.

Paul Dillon, Sudan'daki çatışmalar sırasında 700 bin kişinin yerinden edildiğini ifade etti.

Dillon, geçen hafta bu sayının 340 bin civarında olduğunu anımsattı.

ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMALAR

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.