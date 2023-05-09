Politika

Sudan’da bilanço ağırlaşıyor: 604 ölü, 5 binden fazla yaralı

Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalarda ölü sayısının 604'e, yaralı sayısının ise 5 bin 127'ye yükseldiği bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Sudan
Sudan
dünya Sudan çatışmalar bilanço

HABER MERKEZİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Sözcüsü Tarik Jasarevic, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 604'e, yaralananların sayısının ise 5 bin 127'ye yükseldiğini söyledi.

Paul Dillon, Sudan'daki çatışmalar sırasında 700 bin kişinin yerinden edildiğini ifade etti.

Dillon, geçen hafta bu sayının 340 bin civarında olduğunu anımsattı.

ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMALAR

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv