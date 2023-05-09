Sudan Ordu Komutanı’ndan çatışmaların tüm ülkede yayılacağı uyarısı

HABER MERKEZİ

Sudan Ordu Komutanı Korgeneral Abdulfettah el-Burhan, çatışmaların Sudan'daki tüm eyaletlere yayılabileceği konusunda uyarıda bulunarak ateşkes olmadan yürütülen müzakerelerin hiçbir faydası olmayacağını vurguladı.

Burhan, Kahire Haber televizyon kanalına dün telefon bağlantısıyla yaptığı açıklamada, yerleşim bölgelerinden çekilme de dahil olmak üzere çatışmayı durdurmak için ‘gerçek temeller’ atmaya çalıştığını belirtti. Sudanlıların hayatını kurtaran tüm girişimleri memnuniyetle karşıladığını ifade eden Burhan, yerleşim yerlerinin silahlı güçlerden arındırılmasının önemine vurgu yaptı ve bu şartı yerine getirmeden ‘ateşkesten bahsetmenin mümkün olmadığını’ kaydetti.

Burhan açıklamasında “Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK) yerleşim bölgelerinden ve hizmet alanlarından çıkışı, ateşkes için doğru zemini sağlayacaktır. Şayet çıkış sağlanmazsa, müzakere yapmanın hiçbir anlamı yoktur” dedi.

Abdulfettah el-Burhan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde devam eden görüşmelerle ilgili olarak yaptığı açıklamada şu an görüşmenin ‘sadece çatışmayı ve operasyonları durdurmak’ olduğunu belirterek ‘bu aşamada herhangi bir siyasi eylemden’ söz edilemeyeceğini kaydetti.

Sudan ordusu ile HDK diyaloğunun önemine de vurgu yapan Burhan, “Biz Sudanlılar olarak diyalog kurmak istiyoruz ve birilerinin bize belli şartlar dayatmasını reddediyoruz” ifadesini kullandı.

Savaşın ülkedeki diğer eyaletlere sıçrama ihtimalinden duyduğu endişeyi dile getiren Burhan şu an ‘başkent dışında tüm eyaletler HDK’den arınmış durumda’ dedi. Burhan, HDK’yi yabancı savaşçı kullanmakla suçlayarak “Mevcut yabancı savaşçıların gitmesini istiyoruz. HDK'nin söz konusu güçleri kullandığı herkes tarafından biliniyor” ifadelerini kullandı.

Sudan, Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu güçleri ile Muhammed Hamdan Daklu (Hamideti) liderliğindeki HDK arasında, siviller ile ordu arasındaki çerçeve anlaşma görüşmelerinin durmasının ardından, nisan ayının ortasından beri şiddetli çatışmalara tanık oluyor.

CİDDE GÖRÜŞMELERİ

Suudi Arabistan'ın Cidde şehri cumartesi günü, iki taraf arasında üç haftadır süren çatışmaları durdurmak ve müzakere sürecine geri dönmek amacıyla Sudan Silahlı Kuvvetleri ile HDK arasında ön görüşmelerin başlatılmasına tanık oldu. Şarku’l Avsat’ın edindiği bilgilere göre Suudi Arabistan - ABD girişimiyle gerçekleşen görüşmelere sivil oluşumlar da katılım gösterdi.

Riyad ve Washington, Sudanlı tarafları ‘Sudan halkına karşı sorumluluklarını hissetmeye, müzakerelere ciddi şekilde katılmaya, askeri operasyonları durdurma müzakereleri için bir yol haritası çizmeye, çatışmayı sona erdirmeye ve Sudan halkını daha fazla acıya maruz bırakmamaya’ çağıran ortak bir bildiriyle müzakerelerin başlamasını memnuniyetle karşıladı. Ayrıca, ‘insani yardımın etkilenen bölgelere ulaşmasını sağlama’ çağrısında bulundular.

Ortak bildiride, Arap Birliği'nin yanı sıra Suudi Arabistan, ABD, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) oluşan ‘dörtlü mekanizma’ ve Birleşmiş Milletler (BM), Afrika Birliği (AfB) ve Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi’nden (IGAD) oluşan ‘üçlü mekanizma’ dahil bu müzakerelerin yapılmasına destek veren tüm ülke ve kuruluşların çabalarına övgüde bulunuldu.

Riyad ve Washington ayrıca, tüm Sudanlı tarafları kapsayan geniş çaplı müzakereler için koordineli uluslararası çabaları sürdürmeye çağırdı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, müzakerelerin ABD ile ‘uluslararası dayanışma ve aralıksız çabaların sonucu’ olduğunu ve dörtlü mekanizma ve üçlü mekanizmadan müttefiklerle ortaklaşa planlandığını söyledi.

AÇLIK VE YETERSİZ BESLENME TEHLİKESİ

Çatışmalar devam ederken Birleşmiş Milletler (BM) cuma günü, önümüzdeki aylarda 19 milyon insanın açlık ve yetersiz beslenmeden mustarip olabileceği konusunda alarm verdi. Dünya Gıda Programı (WFP) Genel Sekreteri’nin Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak cuma günü yaptığı açıklamada, WFP'nin ‘Sudan'da ciddi gıda güvensizliğinden mustarip insanların sayısının 2 ila 2,5 milyon arasında artmasını’ beklediğini söyledi.

WFP’nin 2023 yılının başlarındaki raporuna göre, 45 milyon olarak tahmin edilen Sudan nüfusunun 16,8 milyonu ciddi gıda güvensizliği yaşıyor.

BM, Sudan’da açlık ve gıda güvensizliğinden en çok etkilenecek eyaletlerin Batı Darfur, Kordofan, Mavi Nil, Kızıldeniz ve Kuzey Darfur eyaletleri olacağı konusunda uyarıda bulundu. BM İnsan Hakları Konseyi, Sudan'daki çatışmaların ‘insan haklarına etkisini’ tartışmak üzere 11 Mayıs'ta bit toplantı düzenleyecek.

Uzmanlar, özellikle her iki tarafın da meseleyi sahada çözememesi nedeniyle savaşın uzun sürebileceği görüşünde.