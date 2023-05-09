Başbakan, ABD-Kürdistan Bölgesi Ticaret Kurulu heyetini kabul etti

ERBİL (K24)

ABD-Kürdistan Bölgesi Ticaret Kurulu heyetini kabul eden Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin anayasa ve anlaşmalar çerçevesinde üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirdiğini söyledi.

Başbakan, Irak federal hükümetine Kürdistan Bölgesi'nin anayasal haklarını ihlal etmeme çağrısında bulundu.

Kürdistan Bölgesi'ndeki son gelişmeler ve federal hükümetle ilişkilere değinen Başbakan, Kürdistan Bölgesi'ndeki bileşenlerin barış içinde bir arada yaşama kültüründen bahsetti.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin farklı etnisite ve din mensuplarının bir arada yaşama kültürünün yanı sıra din özgürlüğü derinleştirme, geliştirme ve farklı toplulukların haklarını koruma taahhüdünü teyit etti.

Görüşmede, ABD-Kürdistan Bölgesi Ticaret Kurulu Başkanı David Tafuri, ziyaretlerinin amacı ve heyetin yapısı hakkında bilgi verdi.

Tafuri, Kürdistan Bölgesi'ndeki işlerini ve yatırımlarını tanıtmaya hazır olduklarını ifade etti.

Heyet, Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin özellikle yatırımcıları kolaylık sağlayan, hizmetlerin dijitalleştirilmesi ve e-vize sürecini kolaylaştıran reformlarına övgüde bulundu.