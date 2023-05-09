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İran'da elektrik santralinde büyük bir yangın çıktı

İsfahan eyaletine bağlı Dorçe ilçesinde Şehid Abbaspur Elektrik Santralinde yangın meydana geldi.
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FOTO: Arşiv
FOTO: Arşiv
İran İsfahan elektrik santrali

HABER MERKEZİ

İran'ın İsfahan kentindeki bir elektrik santralinde nedeni henüz belirlenemeyen büyük bir yangının çıktığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, İsfahan eyaletine bağlı Dorçe ilçesinde Şehid Abbaspur Elektrik Santralinde yangın meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol etmeye çalıştığı ve yangının büyüklüğü nedeniyle İsfahan'daki tüm itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmek için gönderildiği aktarıldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

 

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