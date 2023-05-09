Mısır ve İran, Irak’ta ilişkilerini normalleştirmeyi müzakere ediyor

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İran ile Mısır arasındaki ilişkileri normalleştirme müzakerelerinin Bağdat’ta sürdüğü kaydedilirken, Iraklı yetkililer, müzakerelerin amacının Ortadoğu'da istikrarı yeniden sağlamak olduğunu belirtiyor.

Irak medyasına konuşan Bağdatlı yetkililer, geçtiğimiz Mart ayından bu yana, Mısır ve İran hükümetleri delegasyonlarının, iki ülke arasındaki ilişkilerin yakınlaştırılması ve normalleştirilmesi amacıyla Irak hükümetinden bir heyetin başkanlığında Bağdat'ta birkaç toplantı yaptığını bildirdi.

Yetkililer, iki ülke heyetleri arasındaki son müzakere turunun bugün Bağdat’ta yapıldığını ancak ne kadar ilerleme kaydedildiğinin belli olmadığını belirtti.

BAE merkezli The National gazetesinin haberinde, iki ülke heyetleri arasında özellikle Mart ve Nisan aylarında gerçekleştirilen görüşmelerin gereken düzeyde olmasa da atılan adımların iyi yönde ilerlediği ifade edildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, geçtiğimiz Mart ayında yaptığı açıklamada, “Mısır, bölgede önemli bir ülke, bu nedenle bölgenin Tahran ve Kahire arasında iyi ilişkilere ihtiyacı var. İran, Mısır ile ilişkileri geliştirmek için ciddi adımlar atıyor” demişti.

2023 yılının başından itibaren, Suudi-İran, Suudi-Suriye ve Mısır-Suriye ilişkileri normalleşti.