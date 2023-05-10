Hollanda: Türkiye seçim gerilimini bize ihraç ediyor

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Hollanda hükümeti, Türkiye’nin seçim gerilimini kendi ülkelerine ihraç ettiğini belirterek, Pazar akşamı Amsterdam’da Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işleminin sona erdiği sırada yaşanan olayların “kabul edilmez olduğunu” açıkladı.

Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) kavgaya karışan Türkiye kökenli seçmenlerin “Hollanda vatandaşlığından çıkarılmasını ve ülkeden atılmasını” istedi.

Pazar akşamı saat 21.00 sıralarında Amsterdam’daki RAI Kongre ve Fuar Merkezi’ndeki sandıkların kapanmasına kısa bir süre kala, Türkiye kökenli seçmenler arasında kavga çıkmıştı. Amsterdam polisi, olağanüstü durum ilan ederek bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edilmişti.

Hollanda Sosyal İşler Bakanı Karien van Gennip, sandık başında çıkan olaylara ilişkin Temsilciler Meclisi’ne bilgi verdi. Van Gennip, Pazar akşamı RAI’deki sandık başında 300 kişinin kavgaya karıştığını söyledi.

Hollandalı bakan, farklı kesimler arasındaki kavgaya ilişkin resmi soruşturmanın devam ettiğini belirterek, daha fazla ayrıntı vermedi. Kavga kültürünün, Hollanda’ya göre olmadığını vurgulayan van Gennip, “Sandıkta şiddet ve gözdağı kabul edilemez" dedi.

Bakan van Gennip, Türkiye seçimlerinin çok gergin bir ortamda geçtiğini ve bu gerilimin Hollanda'ya ihraç edildiğini söyledi.

Oy kullanmanın temel bir hak olduğunu ve engellenemeyeceğini vurgulayan Hollandalı bakan, gerilimlerin, şiddet ve yıldırma olmaksızın, yasalara saygı çerçevesinde, "Hollanda usulü" ifade edilmesini istedi.

Van Gennip, milletvekillerinin önerisi üzerine, Hollanda’da olduğu gibi, Türkiye’deki seçimler için mektupla oy kullanılmasının mümkün olup olmayacağını araştıracağını açıkladı.

Koalisyon hükümetinin büyük ortağı Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) Milletvekili VVD Milletvekili Bente Becker, Türkiye kökenli Hollandalıların "çok uzun süredir ve çok sık olarak Erdoğan rejimi tarafından etkilendiğini ve sindirildiğini" savundu.

Becker, AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen Osmanlı Ocağı üyelerinin kavgaya karıştığı iddialarına atıfta bulundu. (Kaynak: BBC Türkçe)