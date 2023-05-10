Suudi Arabistan’dan Suriye adımı: Diplomatik misyon yeniden faaliyete başladı

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan, Suriye'deki diplomatik misyonunun çalışmalarına yeniden başlaması kararı aldı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bunun, Arap Birliği'nin 7 Mayıs'ta aldığı karar ile Birleşmiş Milletler (BM) tüzüklerinin uygulanmasının yanı sıra kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi ve bölgede güvenlik ve istikrarın teşvik edilmesi için alındığı kaydedildi.

Arap Birliği’ne üye ülkelerin dışişleri bakanları, 7 Mayıs'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de yaptıkları toplantıda Suriye'nin birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu Suriye'nin Arap Birliği'ndeki koltuğuna dönmesini memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.