Suudi Arabistan’dan Suriye adımı: Diplomatik misyon yeniden faaliyete başladı
HABER MERKEZİ
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan, Suriye'deki diplomatik misyonunun çalışmalarına yeniden başlaması kararı aldı" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, bunun, Arap Birliği'nin 7 Mayıs'ta aldığı karar ile Birleşmiş Milletler (BM) tüzüklerinin uygulanmasının yanı sıra kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi ve bölgede güvenlik ve istikrarın teşvik edilmesi için alındığı kaydedildi.
Arap Birliği’ne üye ülkelerin dışişleri bakanları, 7 Mayıs'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de yaptıkları toplantıda Suriye'nin birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.
Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu Suriye'nin Arap Birliği'ndeki koltuğuna dönmesini memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.