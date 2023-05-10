Politika

Zêt Sınır Kapısı bugün açılıyor

Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasında inşa edilen Zêt Sınır Kapısı bugün resmen açılıyor.
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kürdistan Zêt Sınır Kapısı

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Soran Bağımsız İdaresi Başkanı Helgurd Şeyh Cenab, bugün Kürdistan Bölgesi ile Türkiye yetkililerinin katılımıyla Zêt Sınır Kapısı’nın turistik geçişlere açılacağını, ikinci etap çalışmalarının tamamlanmasının ardından ticari geçişlerin de başlayacağını söyledi.

Şeyh Cenab, 9. hükümet kabinesinin ticaret hacmini artırmak için önemli çalışmalar yürüttüğünü, İran ve Türkiye’yle sınır komşusu olması dolayısıyla stratejik bir konumu olan Soran Bağımsız İdaresi’nde yeni sınır kapısının açılmasının bölge için de yeni bir döneme kapı aralayacağını belirtti.

Önümüzdeki süreçte sınır kapısına giden yolun genişletilmesi hedefleniyor.

Soran Bağımsız İdaresi’nin Mergesor ilçesine bağlı Şerwan Mezin nahiyesinde yer alan Zêt Sınır Kapısı, Hakkari'nin Derecik ilçesi tarafından Umurlu Sınır Kapısı'na bağlanıyor.

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