Politika

İran'da 7 kişi idam edildi

İran'da tecavüz ve uyuşturucuyla ilgili suçlardan hüküm giyen 7 kişinin idam edildiği bildirildi.
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türkiye İran idam

HABER MERKEZİ

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütünün verdiği bilgiye göre, tecavüz suçundan idam cezasına çarptırılan 4 mahkumun cezaları Kerec kentindeki Recai Şehr Cezaevi'nde infaz edildi.

Uyuşturucuyla ilgili suçlardan yargılanarak idama mahkum edilen 3 kişinin cezasının infazı da Kerec Gezel Hisar Cezaevi'nde gerçekleştirildi.

İran İnsan Hakları'nın (UST) yayınladığı bir rapora göre, 2023 yılında toplamda en az 194 kişi İranlı yetkililer tarafından idam edildi.

İran’da son iki hafta içinde idam edilen 42 kişiden yarısının İran-Pakistan sınırındaki Belucistan bölgesinden olduğu bildirilirken bu kişilerin çoğunun uyuşturucu suçundan idam edildiği belirtmişti.

Uluslararası Af Örgütü, Beluc azınlığına karşı kullanılan ölüm cezasının “tüyler ürpertici” bir artışla tırmandığınına dikkat çekmişti.

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