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‘Kayalıklardan düşen korucu hayatını kaybetti’

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kürdistan korucu operasyon

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi sınırlarında devam eden “Pençe-Kaplan Operasyonu”nda yer alan korucu Mustafa Enç’in, kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Kumartepe üs bölgesinde gece saatlerinde kayalıklardan düşerek ağır yaralandığı belirtilen köy korucusu Mustafa Enç, helikopter ile Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Enç, burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Enç için Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda askeri tören düzenlendi.

Korucu Enç, Gülyazı köy mezarlığında defnedildi. (Kaynak: İHA)

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