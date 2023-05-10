Suriye muhalefeti: Suriye’nin Arap Birliği’ne dönüşü İran’ın nüfuzunu artırır

Azad Altun/İSTANBUL (K24)

Suriye, 22 üyeli Arap Birliği’ne 12 yıl sonra geri kabul edildi. Karar Kahire’de birliğe bağlı ülkelerin dışişleri bakanlarının katıldığı toplantıda alındı.

Suriye 12 yıl önce iç savaşa giden süreçte birlikten çıkarılmıştı.

Bu kararla Suriye delegasyonları, birlik toplantılarına kabul edilmeye başlanacak.

Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında Birliğin kararının “büyük bir dikkatle” ele alındığı vurgulandı ve “daha büyük bir Arap işbirliği ve ortaklığı” çağrısı yapıldı.

Suriye muhalefeti karara tepki göstererek, söz konusu kararın çözüme hizmet etmeyeceğini ve rejimin zulmünün yanı sıra İran’ın bölgedeki etkisini artıracağı görüşünde.

Konuyla ilgili K24’e konuşan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Siyasi Komite üyesi Abdulmecid Berekat, “Arapların tavrı çok önemli. Tavır uluslararası toplumla örtüşmeli. Arap Birliği’nin bu kararı Suriye halkının taleplerini dile getirmeli” dedi.

Muhalefetin bu şekliyle kalmayacağını ve mücadelesinin devam edeceğini vurgulayan Abdulmecid Berekat, “Bazı taraflar SMDK’nın zayıfladığını belirtiyor. Bu doğru değil. Çözüm için var gücüyle çabasını sürdürüyor. Rejimin Arap devletlerin hizmetine girmeyeceği bilinmeli. Rejim İran sayesinde varlığını sürdürüyor. Bu karardan sonra ortaya çıkacak sorunlar tüm bölge ülkelerine yayılır” ifadelerini kullandı.

Suriye muhalefetinin bir parçası olan Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) de karara tepki vererek, kararla ilgili ABD ve Avrupa ülkeleriyle görüşmeler gerçekleştirme için harekete geçeceğini açıkladı.

K24’e konuşan ENKS’nin Suriye muhalefeti içindeki temsilcisi Abdullah Gedo, “Arap Birliği’nin aldığı kararla ilgili muhalefete danışılıp, görüşü alınmazsa muhalefet bu karardan kendisini sorumlu görmez” dedi.

Kararı “rejim ile Arap ülkeleri arasında bir diyalog” şeklinde niteleyen diyen Abdullah Gedo, “Eskiden beri Arap ülkelerinin muhalefetle ilişkileri kısıtlıdır. Devrim bu şekilde gelişmeye devam eder. ABD ve Avrupa’nın muhalefetle çok güçlü ilişkileri vardır. Onların da rejime karşı sert bir tavrı var” şeklinde konuştu.