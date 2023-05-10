KYB’li bakanların Bakanlar Kurulu toplantılarına katılım tarihi belli oldu

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro üyesi Sadi Ahmed Pire, KYB’li bakanların önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu’na dönerek toplantılara katılacağını açıkladı.

KYB’li bakanlar bir süredir haftalık Bakanlar Kurulu toplantılarına katılmıyordu.

Geçtiğimiz günlerde Başbakan Mesrur Barzani, Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani’yle bir görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi’nin karşı karşıya olduğu mali ve idari sorunların ele alındığı ve tüm sorunların diyalog ve bakanlıklar arası işbirliğiyle çözülmesi gerektiği konusunda mutabık kalındığı belirtilmişti.