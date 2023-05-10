Barcelona’da bir devir daha kapanıyor: Sergio Busquets veda ediyor

HABER MERKEZi

2022-2023 sezonunun sonuna yaklaşırken futbol dünyasında peş peşe ayrılık haberleri gelmeye başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 34 yaşındaki futbolcunun ayrılık kararını, "Gelmiş geçmiş en iyi Barcelona takımının orta saha metronomuna elveda" başlığıyla duyurdu.

MESSI VE XAVI’DEN SONRA BUSQUETS

Messi (778) ve Barça teknik direktörü Xavi (767), Busquets’ten daha fazla Barcelona forması giyen sadece iki oyuncudur. Busquets, kulüpte en fazla forma giyen üçüncü oyuncu olarak takımdan ayrılacak. Busquets şu ana kadar 719 maçta forma giydi ve sezonun son beş lig maçında oynarsa, ayrılmadan önce bu sayıyı 724’e çıkarabilir.

Bu süre boyunca 8 La Liga şampiyonluğu ve 3 Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere 31 kupa kazandı ve sözleşmesinin resmi olarak 30 Haziran’da sona ermeden önce bir lig şampiyonluğu daha kazanması muhtemel.

Barcelona, Espanyol deplasmanında galibiyet alırsa, pazar günü 2019’dan bu yana ilk kez La Liga’yı kazanabilir. Busquets ayrıca İspanya ile bir Dünya Kupası ve bir Avrupa Şampiyonası kazandı, ancak 143 kere milli formayı giydikten sonra geçen yıl Katar’daki Dünya Kupası’ndan sonra milli takımdan emekli olduğunu açıkladı.

Busquets'i gerek Arap kulüpleri gerekse MLS ekipleri yakından takip ediyor. El Hilal ve Inter Miami, Sergio Busquets ile yakından ilgileniyor.