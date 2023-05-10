Politika

Zêt Sınır Kapısı resmen açıldı

Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasında inşa edilen Zêt Sınır Kapısı bugün resmen açıldı.
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kürdistan Zêt Sınır Kapısı resmi açılış

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasında inşa edilen Zêt Sınır Kapısı düzenlenen törenle resmen açıldı.

Törende konuşan Mergesor Kaymakamı Xefur Ahmed, Zêt Sınır Kapısı’nın açılması kararının 2013’te alındığını belirterek, sınır kapısının Kürdistan Bölgesi vatandaşları için büyük bir rahatlık imkanı oluşturacağını ifade etti.

Mergesor Kaymakamı, sınır kapısının açılmasının vatandaşların mali durumuna ve Kürdistan Bölgesi’nin turizmine katkı sağlayacağını vurguladı.

K24’e konuşan Soran Bağımsız İdaresi Başkanı Helgurd Şeyh Cenab, ikinci etap çalışmalarının tamamlanmasının ardından ticari geçişlerin de başlayacağını söylemişti.

Önümüzdeki süreçte sınır kapısına giden yolun genişletilmesi hedefleniyor.

Soran Bağımsız İdaresi’nin Mergesor ilçesine bağlı Şerwan Mezin nahiyesinde yer alan Zêt Sınır Kapısı, Hakkari'nin Derecik ilçesi tarafından Umurlu Sınır Kapısı'na bağlanıyor.

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