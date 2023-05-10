Rusya Türkiye’nin doğalgaz borcunu erteledi

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İngiltere merkezli Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar, Türkiye'nin Rusya'ya 600 milyon dolarlık doğalgaz faturası ödemesinin 2024'e ertelediğini söyledi.

Anlaşma kapsamında, küresel enerji fiyatlarındaki değişime bağlı olarak 3 ila 4 milyar dolar gazın ödemesinin 2024 yılına ertelenebileceği bildirildi.

Reuters'a konuşan bir kaynak, "Resmi olarak 600 milyon dolarlık bir ödeme gelecek yıla ertelendi. Bunda enerji fiyatlarındaki artışın çok büyük etkisi oldu" dedi.

Rusya ve Türkiye enerji bakanlıkları ile Gazprom ve Botaş'tan henüz bir açıklama gelmedi.

DÖNMEZ, DETAY VERMEMİŞTİ

Türkiye Enerji Bakanı Fatih Dönmez, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ödemelerinin ertelenmesi konusunda Ankara ile Moskova'nın mutabakata vardığını açıklamıştı.

"Rusya'dan ithal gazda belli bir rakamın üzerinde ödemelerin ertelenmesi konusunda mutabakat sağlandı" diyen Dönmez, anlaşmanın ödemeler dengesi için yapıldığını ifade ederek, “Bu (müzakereler) tamamen Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda götürdüğümüz, ödemeler dengesi açısındandır. bu ticari ilişkiler açısından her zaman yapılabilen, geçmişte de yapılan hadiseler” demişti.