Irak ordusu Kerkük’te 3 Kürt çiftçiyi gözaltına aldı

KERKÜK (K24)

K24 muhabiri, Irak ordusunun Kerkük’ün Sergeran nahiyesine bağlı Pelkane köyünde 3 Kürt çiftçiyi gözaltına aldığını ve çiftçilerin traktörlerine el koyduğunu bildirdi.

Gözaltına alınan bir Kürt çiftçi K24’e yaptığı açıklamada, aracıyla yolda seyir halindeyken gözaltına alındığını belirtti.

Öte yandan Irak ordusu, Kürt çiftçilerin Sergeran'da hasat, sulama ve diğer tarımsal faaliyetlerini yasakladı.

Söz konusu bölgedeki Kürt çiftçilerin temsilcisi Muhammed İsmail daha önce K24’e yaptığı açıklamada, “Irak ordusu, bölgedeki tüm Kürt çiftçileri, tarım, sulama ve hasat işlerinde çalışan herkesin tutuklanıp cezalandırılacağı konusunda resmen uyardı” demişti.

İsmail, Kürt siyasi liderliğini yaşanan durum karşısında harekete geçmeye çağırmıştı.

Bugün erken saatlerde de Irak ordusu, tarımla meşgul olduğu sırada 1 Kürt çiftçiyi gözaltına almıştı.

Hasat zamanı yaklaşırken Kürt çiftçilere yönelik muamele bölge sakinlerinin tepkisine neden oluyor.