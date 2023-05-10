Esad resmi olarak Arap Birliği zirvesine davet edildi

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Suriye devlet haber ajansı SANA, Suudi Arabistan Kralı'nın Suriye Devlet Başkanı Esad'ı Cidde'deki Arap Birliği zirvesine davet ettiğini bildirdi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a Arap Ligi Konseyi'nin Cidde'de 19 Mayıs'ta düzenlenecek 32. zirvesine katılımı için davetiye gönderdi.

Suudi Arabistan'ın davetini, Suriye devlet haber ajansı SANA duyurdu.

19 Mayıs'taki zirveye davet, Arap Birliği'nin iç savaşın başladığı 2011'de üyeliğini askıya aldığı Suriye'yi birliğe yeniden kabul etmesinin ve Suudi Arabistan'ın Suriye'deki diplomatik misyonunun yeniden faaliyete başladığını duyurmasının ardından geldi.

SURİYE'DEKİ DİPLOMATİK MİSYON YENİDEN FAALİYETE BAŞLADI

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, dün (9 Mayıs) bir açıklama yaparak Suriye'deki diplomatik misyonunun yeniden faaliyete başladığını duyurmuştu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan, Suriye'deki diplomatik misyonunun çalışmalarına yeniden başlaması kararı aldı" ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, bunun, Arap Birliği'nin 7 Mayıs'ta aldığı karar ile Birleşmiş Milletler (BM) tüzüklerinin uygulanmasının yanı sıra kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi ve bölgede güvenlik ve istikrarın teşvik edilmesi için alındığı kaydedilmişti.

Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanları, 7 Mayıs'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de yaptıkları toplantıda Suriye'nin birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Suriye'nin Arap Birliği'ndeki koltuğuna dönmesini memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.

Suriye'de ayaklanmaların başladığı 2011'den sonra Suudi Arabistan ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmişti. Yaklaşık 12 yıl aranın ardından Suriye Dışişleri Bakanı Faysal El Mıkdad 12 Nisan'da Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti.

Mikdad'ın Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüşmesi sonrasında yapılan ortak açıklamada, "İki taraf, iki ülke arasındaki konsolosluk hizmetlerinin ve uçuşların yeniden başlatılmasına yönelik prosedürlerin başlatılmasını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu" denilmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da 18 Nisan'da, 2011’den beri Suudi Arabistan'dan Dışişleri Bakanlığı düzeyinde Şam'a ilk ziyareti gerçekleştirmiş ve Esad ile bir araya gelmişti