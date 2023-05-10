Politika

Kılıçdaroğlu: Seçilirsem Rusya'ya yönelik yaptırımlara uyacağım

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerini kazanması durumunda Türkiye'yi NATO ve Batı'ya yakınlaştıracağını, Ankara'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlara uyacağını söyledi.
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu (Foto: AA)
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu (Foto: AA)
türkiye Kemal Kılıçdaroğlu Rusya yaptırım

HABER MERKEZİ

ABD'nin önde gelen finans yayınlarından Wall Street Journal'a konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin NATO'daki "kilit ülke" rolünü güçlendireceğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu ayrıca, Türkiye'nin donuk halde olan Avrupa Birliği üyelik sürecini de hayata döndürmek istediğini dile getirdi.

Cumartesi verdiği ve salı yayımlanan söyleşide Kılıçdaroğlu, “Bu seçimde ilk kez sandığa gidecek 5,3 milyon genç seçmen var. Onlar özgürlük ve demokrasi istiyor” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Bu durum bizim için, üyesi olmaya çalıştığımız AB ve tüm Batı toplumu için çok önemli ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu seçilmesi durumunda Rusya'daki Türk yatırımlarını korusa da Batı'nın Moskova'ya yönelik alacağı yaptırım kararlarına uyacağını belirtti. Kılıçdaroğlu, “Türkiye, Batı ittifakı ve NATO'nun bir üyesidir, Putin de bunu iyi bilir. 'Türkiye NATO'nun aldığı kararlara uymakla yükümlüdür” dedi.

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları ülkelerine gönderme vaadine de değinen Kılıçdaroğlu, “Biz ırkçı değiliz ama bu insanların kendi ülkelerinde daha iyi şartlarda yaşamalarını istiyoruz” diye konuştu.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Eğer Erdoğan kazanırsa Türkiye bir tür diktatörlüğe dönüşecek” ifadesini kullandı.

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