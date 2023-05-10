Politika

Katar Kürdistan Bölgesi’nde konsolosluk açıyor

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Dış İlişkiler Ofisi Şefi Sefin Dizeyi, Katar’ın Bağdat Büyükelçisi Halid bin Hamed Al Seliti ile bir araya geldi.
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kürdistan Sefin Dizeyi Katar konsolosluk

ERBİL (K24)

Katar’ın Kürdistan Bölgesi’nde konsolosluk açacağı bildirildi.

Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Şefi Sefin Dizeyi, Katar’ın Bağdat Büyükelçisi Halid bin Hamed Al Seliti ile bir araya geldi.

Dış İlişkiler Ofisi’nden yapılan açıklamada, görüşmede Erbil ile Doha arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin vurgulandığı belirtildi.

Görüşmede Dizayi’nin Kürdistan Bölgesi’nde konsolosluk açacak olan Katar için her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduklarını bildirdiği kaydedildi.

Katar’ın Bağdat Büyükelçisi ise, Katar Hükümeti’nin Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile ilişkilerini güçlendirmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Büyükelçi, “Bu amaçla Kürdistan Bölgesi'nde kendi ülkelerinin başkonsolosluğunun açılmasına yönelik adımlar iyi bir şekilde ilerledi ve yakında resmi olarak açılması planlanıyor” dedi.

Görüşmede iç gelişmeler ve Erbil-Bağdat ilişkileri de ele alındı.

 

 

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