Politika

Paris Belediye Başkanı’ndan K24’e: Erbil’le yapacak çok işimiz var

Kürdistan Bölgesi’yle güçlü ilişkilerinin olduğunu belirten Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, “Özellikle iklim değişikliği konusunda birlikte yapacak çok işimiz var” dedi.
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kürdistan Erbil Fransa Paris Kürdistan Bölgesi Anne Hidalgo

ERBİL (K24)

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, başkent Erbil’i ziyaret etti.

Ziyareti sırasında Kurdistan24 mikrofonuna konuşan Hidalgo, “Erbil ile özellikle iklim değişikliği konusunda yapacak çok işimiz var” ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğinin çok önemli bir konu ve insanlık için de büyük bir “meydan okuma” olduğunu vurgulayan Hidalgo, söz konusu görüşmelerinde su kesintisi, hava kirliliği ile Kürdistan Bölgesi-Fransa ilişkilerini konuştuklarını söyledi.

Paris Belediye Başkanı Hidalgo, Kürdistan Bölgesi’yle güçlü ilişkilerinin olduğunu söyledi.

 

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