Politika

Başbakan: Bugün Kürdistan'ın ilerlediğini görmek büyük bir onur

Başbakan Mesrur Barzani, Barzan bölgesinin en az 16 kez yıkıldığını ve yeniden inşa edildiğini söyledi.
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kürdistan Mesrur Barzani Barzani Ulusal Müzesi

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Barzan bölgesinin en az 16 kez yıkıldığını ve yeniden inşa edildiğini söyledi.

Barzani Ulusal Müzesi'nin açılış programı dolayısıyla Erbil’de bulunan konuklara seslenen Başbakan Mesrur Barzani, “Kürdistan'ın dostları ve ortakları olduğunun için çok mutluyum. Barzan en az 16 kez yıkıldı ve yeniden inşa edildi” dedi.

"Yarın bir etkinliğimiz olacak ve inşa etmemize yardım ettiğiniz tarihimizi anlatan bir müzenin açılışını yapacağız” diyen Başbakan, "Bugün Kürdistan'ın ilerlediğini görmek büyük bir onur" ifadelerini kullandı.

Bağdat ile sorunların çözümü hususunda büyük ilerleme olduğunu kaydeden Başbakan, “Dünyanın farklı yerlerinden misafirlerimizin ve arkadaşlarımızın çoğunun bizimle gelmesinden dolayı mutluyum. Yarın güzel bir gezi yapacağız. Biraz uzun olabilir, iki saat sonra Barzan'a gidiyoruz, umarım bu yolculuk keyifli geçer" dedi.

Barzani Ulusal Müzesi’nde Kürdistan mücadelesinin nereden nereye geldiğin görüleceğini bildiren Başbakan, Kürdistan Bölgesi’ne desteklerinden ötürü yerli ve yabancı konuklarına teşekkür etti.

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