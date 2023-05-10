Politika

Basra Valisi: Kürdistan Bölgesi'ndeki ilerleme Irak vilayetlerine sirayet etmeli

Basra Valisi Esad İdani, ademi merkeziyet sisteminin devleti inşa edebileceğini kaydederek, bu sistemin federal hükümetin tamamlayıcı bir parçası olabileceğini belirtti.
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Irak Basra Esad İdani ademi merkeziyet Kürdistan Bölgesi

ERBİL (K24)

Basra Valisi Esad İdani, Kürdistan Bölgesi'ndeki ilerlemenin Irak vilayetlerine sirayet etmesi gerektiğini söyledi.

K24’e konuşan Basra Valisi Esad İdani, ademi merkeziyet sisteminin devleti inşa edebileceğini kaydederek, bu sistemin federal hükümetin tamamlayıcı bir parçası olabileceğini belirtti.

Kürdistan Bölgesi'nde kaydedilen ilerlemenin Irak vilayetlerine aktarılması gerektiğini bildiren İdani, Irak’ta 2003’ten beri ademi merkeziyet konusunun geliştiğini söyledi.

İdani, adami merkeziyet sisteminin uygulanmasıyla ülkenin gelişeceğini ifade etti.

 

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