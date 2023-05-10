Politika

Son anket: Seçim ilk turda bitiyor mu?

Son seçim anketine göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 50'ye çok yakın olduğu görülüyor. Erdoğan yüzde 46,9 oy alırken İnce ve Oğan'ın toplamı yüzde 4 oy alıyor.
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türkiye MetroPOLL Seçim Anket Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan

HABER MERKEZİ

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere dört gün kalırken araştırma şirketleri de son anketlerini yayınlamaya başladı.

MetroPOLL Araştırma mayıs ayında yaptığı seçim anketini yayınladı.

Mayıs ayında iki farklı zaman diliminde yapılan araştırmanın ilk ayağı Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 4 -7 Mayıs 2023 tarihleri arasında toplam 2 bin 540 kişi ile yapıldı. İkinci ayağı da 9 -10 Mayıs 2023 tarihleri arasında toplam 2 bin 38 kişi ile yapıldı.

Araştırma sonuçlarına göre seçimin ilk turunda en fazla oyu yüzde 49,1 ile Millet İttifak'ının adayı Kemal Kılıçdaroğlu alıyor.

Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ise Kılıçdaroğlu'ndan yaklaşık yüzde 3 az oyla yüzde 46,9 oy alıyor.

Diğer adayların aldıkları oy ise şöyle:

Sinan Oğan: Yüzde 2,7

İnce: Yüzde 1,3

Türkiye'nin Nabzı Mayıs 2023'te yapılan ikinci araştırmada partilerin aldıkları oy yüzdeleri şöyle:

AKP: Yüzde 36

CHP: Yüzde 28

YEŞİL SOL PARTİ: Yüzde 9,1

İYİ PARTİ: Yüzde 8

MHP: Yüzde 5

TİP: Yüzde 2

 

 

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