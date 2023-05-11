Soylu'dan HDP’li belediyeler yorumu: Cumhurbaşkanımız 'rahatsızım' dedi, hepsini görevden aldık

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Sarıyer Karadeniz Eğitim Kültür Ve Çevre Koruma Vakfı'nın düzenlediği programda konuştu.

Soylu, HDP'li belediyelere kayyum atanması sürecini anlatırken "Ben İçişleri Bakanı oldum. Cumhurbaşkanımız beni çağırdı. 'Süleyman, ben bu Güneydoğu'daki HDP'nin, PKK'nın belediyelerinden rahatsızım. Çünkü bunlar çocukları alıp dağa götürüyorlar" dedi ifadelerini kullandı.

Soylu, Erdoğan'ın ayrıca "Devletin vergilerini PKK'ya gönderiyorlar. Onlar da kurşun olarak bizim Mehmetçiğimize dönüyor. Bunları derhal görevden alacaksın' dediğini anlattı" ve "Ya benim istediğim 1 göz, Tayyip Erdoğan bana verdi 2 göz. İki gün geçti, sabah 8'de hepsine bir operasyon, hepsini görevden aldık" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu Selo’yu, o gece evinden kuzu kuzu alıp götüren biziz. Biliyorsunuz değil mi? Kuzu kuzu. O ve onun gibileri. Aynı zamanda da o belediyeler var ya belediyeler, hepsi teröre para sağlıyorlardı. Devletin verdiği vergileri, Mehmetçiğimize kurşun olarak gönderiyorlardı.

Şimdi diyorlar ki 15 Mayıs olacak, biz onları yine PKK'ya, HDP'ye vereceğiz. Kıymetli arkadaşlarım, şu anda bana diyorlar ki çok çalışıyorsun. Herhalde Murat Karayılan'dan az çalışacak halim yok. Herhalde, Cemil Bayık'tan daha az çalışacak halim yok. Veya oradaki Duran Kalkan'dan daha az çalışacak halim yok. Çıkmışlar masanın üzerine tepiniyorlar, Tayyip Erdoğan gitsin de gitsin diye. Bak Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'tan sonra gelecek, biz de sizin üzerinizde tepineceğiz, hiç merak etmeyin."