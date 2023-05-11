İsrail'in bombardımanında İslami Cihad komutanı öldü

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Gece saatlerinde düzenlenen saldırıda bir savaş uçağı, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta bulunan bir apartmanın beşinci katını hedef aldı.

Çarşamba günü de Gazze Şeridi’nden İsrail’e 460’tan fazla roket fırlatıldı.

İsrail Ordusu, son dokuz aydır yaşanan en şiddetli çatışmada Gazze’deki 130’dan fazla hedefin vurulduğunu duyurdu.

Filistinli kaynaklar, bu hafta boyunca yaşanan çatışmalar da üçü İslami Cihad komutanı en az 24 Filistinlinin öldüğünü belirtti.

İslami Cihad’ın askeri kanadı, örgütün roket biriminin başı Ali Hasan Ebu Gali’nin öldüğünü teyit etti.

Gazze’de Hamas’tan sonra en büyük ikinci örgüt olan İslami Cihad, öldürülen Filistinlilerin intikamının alınacağını duyurdu.

İsrail Ordusu da Gali’nin ve Gazze’deki diğer iki İslami Cihad üyesinin hedef alındığını doğruladı. Açıklamada Gali’nin İslami Cihad’daki önemli bir isim ve İsrail’e yönelik son günlerdeki roket saldırılarından sorumlu olduğu iddia edildi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail’in saldırılarının sona ermeyeceğini belirtti.

Geçen ağustos ayında İsrail ve İslami Cihad arasında yaşanan çatışmalarda Gazze’de 49 Filistinli ölmüştü.

İsrail Batı Şeria’da da İsrail ordusunun yaptığı baskınlar nedeniyle durum gergin. Kabatiye kasabasında iki Filistinli İsrail güçlerince öldürülürken, ordu ikilinin üzerlerine ateş açtığını açıkladı. Tubas’taki bir başka çatışmada ise bir İsrail askeri ağır yaralandı.