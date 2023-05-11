Irak’ta su krizi uyarısı

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Irak Parlamentosu Tarım ve Su Komisyonu Üyesi Refik Salihi, “Musul Barajındaki su rezervi seviyesi bizi bekleyen bir su krizi olduğunu söylüyor” dedi.

Basın toplantısı düzenleyen Salihi, Türkiye ile su akışını artırma hususunda anlaşılması durumunda yazın yaşanacak olası su krizinin etkilerinin azalacağını bildirdi.

Salihi şöyle devam etti:

“Irak ile Türkiye arasında anlaşmaya varmak için herhangi bir adım atılmadı, ancak her iki taraf da anlaşmaya yakın. Bu nedenle kriz çözülmezse sadece içme suyu için değil, tarım için de zorlu bir yazla karşı karşıya kalacağız.”