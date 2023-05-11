Barzani Ulusal Müzesi’nin açılışı yapılıyor

ERBİL (K24)

Barzan’dan bildiren K24 muhabiri, Başkan Barzani’nin öncülüğünde, Kürdistan, Irak ve yabancı ülkelerden çok sayıda lider ve diplomatın katılımıyla Barzani Ulusal Müzesi’nin açılış töreninin gerçekleştirildiğini aktardı.

Törene Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani de Kürt ulusal kıyafetleriyle katılıyor.

Başbakan Mesrur Barzani dün yaptığı açıklamada, “Barzani Ulusal Müzesi, milletimizin tarihinin bir parçasının nereden başladığını ve bugün nereye ulaştığını anlatıyor” dedi.

Başbakan, “Barzan geçtiğimiz 100 yılda en az 16 kez yıkıma uğradı ve yerle yeksan edildi” ifadesini kullandı.