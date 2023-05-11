Barzani Ulusal Müzesi çok sayıda özelliğiyle dikkat çekiyor

BARZAN (K24)

Barzan’da Başkan Mesud Barzani’nin yanı sıra yerli ve yabancı çok sayıda konuğun katılımıyla Barzani Ulusal Müzesi açılıyor.

Barzani Ulusal Müzesi’nin (BNM), yeni nesillerin önceki neslin acılarını unutmaması için bilgi ve araştırma merkezi haline getirilmek istendiği belirtiliyor.

Ziyaretçilerin kütüphane ve müzedeki çeşitli kaynaklardan faydalanabileceği ve müzenin, dünyanın her yerinden istifade edilebilecek bir e-kütüphanesi de bulunuyor.

BNM’nin bulunduğu alanda, anıtın yanı sıra konferans ve sergiler için de özel alanlar bulunuyor.

Ziyaretçiler müzede tarih içerisinde bir yolculuk yaparken, Kürt halkının yüzlerce yıllık direnişinin getirdiği zafere işaret eden modern anıtı da görebilecekler.

Barzani Ulusal Anıtı, Kürt direniş hareketinin sembolü olan Mele Mustafa Barzani'yi simgelerken, birleşik Kürdistan vizyonuna uygun olarak, kalıcı özgürlük hedefi için büyük Kürt mücadelelerine öncülük eden tüm Kürt liderlerine de yer veriliyor.

Kürdistan toplumunun geçmişte yaşadıkları zorlukları ve bugünlere nasıl geldiğini anlatan kültürel bir yapı olan Barzani Ulusal Müzesi, yeni nesillere Ölümsüz Barzani öncülüğündeki Kürt Kurtuluş Hareketi’nin birlikte yaşam, azınlıkların hakları ve doğanın korunması kurallarını hatırlatıyor.

Kürt milletini uzun yıllar korumuş olan dağlar ve mağaraları yansıtacak şekilde tasarlanan müze, Kürt milletinin her zaman tek dostunun dağlar olduğunu sembolize ediyor.

BNM, galerisinde birçok fotoğraf sergilenirken, sergilenen tarihi eserlerle tarihte yolculuğa çıkılıyor.

Müzedeki Mağara Odası hakkında verilen bilgide şu ifadeler kullanılıyor:

“Mağara odası, Mustafa Barzani'nin zamanının önemli bir kısmını geçirdiği mağara gibi tasarlanmıştır. Barzani ve arkadaşları, top atışları ve çatışmalar sırasında mağaraları hep sığınak olarak kullanmışlardır. Mağaralar, Kürdistan'ın dağlık bölgelerinde yaşayan kırsal kesimin yaşamının her zaman önemli bir parçası olmuştur.”

Barzani Ulusal Anıt Müzesi, ülkedeki en kapsamlı ve çeşitliliğe sahip müze olarak tasarlanırken, müzenin açık alanında da birçok kültürel etkinliklerin yapılmasına imkan sunuluyor.

Müzede Ölümsüz Barzani'nin mücadele tarihini kısa belgesel filmle anlatan bir salon ve bölgenin ünlü ressamlarının eserlerinin sergilendiği bir galerisi de bulunuyor.

BNM, zengin kütüphanesiyle önemli kaynakları araştırmacıların istifadesine sunuyor.

Müzenin küçük ve büyük toplantı odaları, konaklama yerleri ve 300 kişiyi ağırlayabilen büyük bir kafeteryası bulunuyor.