Irak: Kürdistan Bölgesi petrolünün ihracatı önümüzdeki günlerde başlıyor

BAĞDAT (K24)

Irak Petrol Bakan Yardımcısı Basım Xezir Abadi yaptığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi petrol yataklarından çıkarılan petrolün satışıyla ilgili ilk anlaşmanın yabancı bir şirketle yapıldığını, üç anlaşmanın da petrol ihracatının başlamasından önce, önümüzdeki günlerde imzalanacağını söyledi.

Irak Petrol Şirketi’nin (SOMO) yabancı şirketlerle yaptığı bu anlaşmalarla birlikte Kürdistan petrolünün pazarlanması süreci normalleşecek.

Irak Petrol Bakanlığı ile Türkiye tarafının da petrolün Ceyhan Limanı üzerinden sevkiyatı konusundaki engelleri aştığı açıklanmıştı.

Abadi, Türkiye tarafının, petrol boru hattıyla ilgili çalışmalarını tamamlaması halinde, bakanlık olarak kendilerinin sevkiyat için hazır olduklarını belirtti.