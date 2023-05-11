Irak Başbakanı Sudani: Kürt halkı birçok fedakarlık yaptı

BARZAN (K24)

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Kürt halkının tarih boyunca zulme uğradığını ve birçok fedakarlık yaptığını söyledi.

Barzan bölgesindeki Barzani Ulusal Müzesi’nin açılış programında konuşan Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, “Bugün burada Kürt halkının tarihini görmüş bir toprakta duruyoruz” dedi.

Sudani, Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm toplulukların Baas rejiminin işgali ve suçlarıyla karşı karşıya kaldığını kaydederek, Irak halkının tüm bileşenleriyle aşağılanmayı ve zulmü kabul etmeyeceğini kanıtladıklarını belirtti.

Sudani, “Kürt halkı, Irak'ın diğer bölgelerindeki kardeşleriyle birlikte onlarca yıldır boyunca bu dik dağlarda zulme maruz kaldı” dedi.

Irak Başbakanı, “Bugün andığımız tarihi adamlardan biri ulusal lider merhum Molla Mustafa Barzani. Fedakarlıklarını anıyoruz. Irak'ın baskı ve işgale karşı zaferinde rol oynadılar ve Irak halkının kaderinin belirlenmesine ortak oldular” ifadelerini kullandı.