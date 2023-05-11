Politika

Başkan Barzani’den Kürdistani taraflara çağrı

Başkan Barzani, Kürdistani taraflara, bölgedeki sorunların ortak bir çözüm bulmaları çağrısında bulundu.
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kürdistan Mesud Barzani

ERBİL (K24)

Başkan Barzani, Barzani Ulusal Müzesi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Tüm Kürdistani taraflara, yeni bir sayfa açılması için 18 Mayıs’tan önce büyük bir toplantı tertip etmelerini ve tüm sorunlara çözüm bulunması çağrısında bulunuyorum” dedi.

Söz konusu toplantıdan önce Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) politbürolarına bir toplantı yapmaları talebinde bulunan Başkan Barzani, “Ta ki bu sis perdesi kalkıp büyük toplantı için uygun bir atmosfer sağlansın” diye konuştu.

Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü için güçlü bir iradenin olduğunu söyleyen Başkan Barzani, Erbil-Bağdat anlaşmasının uygulanması için her türlü çabayı sarf ettiğini vurguladı.

Konuşmasında Barzan bölgesinin tarihine de değinen Başkan Barzani, devletlerin arşivlerinden çıkan belgelerin, Barzan’da vuku bulanın, bir demokrat kurtuluş hareketi olduğunu ve etkisinin de büyük olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Başkan Barzani ayrıca, Şeyh Abdulselam Barzani’nin çıkardığı kurallara da atıfta bulunarak, “Bu kurallara inancı olan herkes, Barzani yolunda olduğunu söyleyebilir” diyerek o kuralları şöyle sıraladı:

-Allah’a iman, insan sevgisi, dini itikat

-İnsanlıkta herkes kardeştir

-Din ve vatan birbirinden ayırt edilemez

-Zalimlere karşı mücadele farzdır

-Çevrecilik gereklidir

-Kadınların hakları korunmalıdır

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