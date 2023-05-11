Muharrem İnce: Adaylıktan çekiliyorum

ANKARA (K24)

Muharrem İnce, özel hayatı ile ilgili kendisini hedef alan iddiaların ardından partisinin genel merkez binası önünde açıklamalarda bulundu.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti benim itibarımı koruyamamıştır" diyen İnce, "45 gündür itibar suikastı yapılıyor. Emniyet bulmuyor, savcı görevini yapmıyor. Gazeteci, iftira atılıyor yazmıyor" dedi.

Memleket Partisi'nin Türkiye'nin geleceği için önemli olduğunu söyleyen İnce, partisinin TBMM’de bulunması gerektiğine dikkat çekerek oy istedi.

Konuşmasının devamında özel hayatına ilişkin iddialara değinen İnce, "Bu atılan iftiralara Saray'dan para aldı çekilemez diyenlere. Bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Benim bu kumpaslardan korktuğum yok. Adaylıktan çekiliyorum" diye konuştu.

"İTİBARIM KORUNMAMIŞTIR"

“Siyasi kariyerime 15 yaşında başladım. O günden bu yana afiş astım. 5 dönem milletvekilliği yaptım. 40 yılın üzerindedir siyasette mücadele ediyorum. Son 45 günde gördüklerimi on 45 senede görmedim” diyen İnce, şöyle konuştu:

“Sahte dekontlar, sahte jipler, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler. İsrailli bir porno sitesinden görüntüyü kesiyor. Benim kafayı kesiyor, oraya koyuyorlar. Böyle bir iftirayı cumhuriyet tarihi boyunca değinmedi. Bir tanesi çıkıp bu emniyet nerede. 45 gündür itibar suikastı yapılıyor saldırılıyor. Benim böyle bir görüntüm yok ki. Benim böyle bir ses kaydım yok. Bu özel hayat değil, bu iftira. Gazetecinin birisi gerçek ya da montaj yazıyor fark etmez diyor. Türkiye Cumhuriyet Devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Bu ülkenin savcısı, bu ülkenin medyası, bu ülkenin emniyeti benim itibarımı koruyamamıştır.”

"BENDEN BAŞKA MAL VARLIĞINI AÇIKLAYAN YOK"

İnce, “Bu itibar suikastı yapılırken bu ülkenin savcılarının ortaya çıkmamasını anlamış değilim. Kamyoncu şerifin oğlu fizik öğretmeni Muharrem İnce'yim. Benden başka mal varlığını açıklayan yok. Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurt dışından saldırıyor. Döne döne vuruştum bunlarla” dedi.

"MEMLEKETİM İÇİN YAPIYORUM"

“Pazar günü sandığa gideceğiz. Memleket Partisi mutlaka o Meclis'te olmalıdır. HDP var, DEVA'lılar Gelecek Partililer var, Atatürk'ün sigortası Memleket Partisi'dir” diye konuşan İnce, sözlerine şöyle devam etti:

“Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum. Bu atılan iftiralara Saray'dan para aldı çekilemez diyenlere. Bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Benim bu kumpaslardan korktuğum yok. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Bir kanal açmaya çalıştım. Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçim sabahı bütün suçu bize atacaklar. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum."