Ammar El-Hekim: Mustafa Barzani gibi büyük liderlerin tarihinden ders almalıyız

BARZAN (K24)

Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar El-Hekim, Barzani Ulusal Müzesi’nin açılış programında yaptığı konuşmada, “Bu tür müzelerin açılması, Mustafa Barzani gibi halk ve ülke üzerinde büyük etkisi olan liderlerin tarihinden ders alınması açısından önemlidir” dedi.

Ammar El-Hekim, “Halkımızın tarihinde büyük etkisi olan Kürt ve Irak halkının büyük lideri Molla Mustafa Barzani'yi anmak için bugün burada, sevgili Kürdistan Bölgesi'nde dostlarımın arasında bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

"Gelecek nesillerin kendi tarihlerini tanımalarına ve halklarını etkileyenleri hatırlamalarına yardımcı olacak bu önemli ulusal başarı için başta Başkan Mesut Barzani olmak üzere bu önemli müzenin kurucularını kutluyorum" diyen Hekim, bu tür müzelerin açılışının ülkeyi ileriye taşıma ve halkın farklı bir vizyona sahip olmasına yardımcı olacağını kaydetti.

Ölümsüz Barzani’nin halk ve ülke üzerindeki etkisine vurgu yapan Hekim, Barzani’nin önemli kazanımlarının olduğunu ifade etti.

Hekim sözlerini şöyle sürdürdü:

“Başkan Molla Mustafa Barzani ve ailesi ile Seyyid Muhsin el Hekim arasında bir arada yaşamanın simgesi olan güçlü bir ilişki vardı. Halklarımıza hizmet etmek için bu ilişkinin hayatta kalmasını ve güçlenmesini vurguluyoruz.

Başbakan Sudani liderliğindeki Devleti İdare Koalisyonu’nun hükümeti kurma çabalarının başarısı, halkımıza hizmet etme çabalarımızın bir parçasıdır.

Siyasi istikrarı pekiştirme çerçevesinde Zaho'dan Fav'a tüm Irak halklarına hizmet etmek, birlikte çalışmak ve ülkeyi ileriye taşımak istiyoruz.”