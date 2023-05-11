Neçirvan Barzani: Başkan Barzani’nin mesajı kardeşlik ve birliktelik açısından hakikatli bir mesajdı

ERBİL (K24)

Barzani Ulusal Müzesi’nin açılış töreninde K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, “Bugün burada bu müzenin açılışı, tarihi bir gündür. Bu fikri ortaya koyup bu müzeyi kuranları takdir ediyorum” dedi.

Müzenin inşası sürecinde Sirwan Barzani’nin büyük emekleri olduğunu ve kendisine teşekkür ettiğini belirten Neçirvan Barzani, “Bu müze çok önemlidir ve milletinin acılarını ve geçmişini, bugün Kürdistan’da var olanların o mücadele ve geçmişin eseri olduğunu öğrenmek isteyenler için bir kaynak olacaktır” diye konuştu.

Neçirvan Barzani şunları kaydetti:

“Başkan Barzani’nin bugünkü mesajı oldukça hakikatli bir mesajdı. Kardeşlik ve birliktelik açısından çok açık bir mesajdı. Tüm siyasi güçlerden oturup konuşmalarını istedi. Tüm siyasi tarafların, Başkan Barzani’nin bu hakikatli mesajına olgunlukla yaklaşmalarını umuyorum. Hepimiz barış ve huzur için gerekeni birlikte yapmalıyız.”